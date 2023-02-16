Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины и атаковать объекты энергетической инфраструктуры. В этом материале 24 Канал расскажет, что известно о ночной комбинированной ракетной атаке, которую совершил враг.

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Сирены – сначала на Востоке, а затем по всей Украине

Заметим, что около 02:36 раздались воздушные тревоги в ряде регионов Украины. Об угрозе ракетных ударов предупреждали из-за активности стратегической авиации в акватории Азовского моря.

А уже ближе к 03:00 сирены выли уже по всей Украине. Их включили из-за того, что оккупанты готовили атаку с Черного моря. Российские захватчики готовили ракетоноситель к запуску "Калибров".

Мониторинговый канал Monitor в 03:12 написал, что оккупанты запустили "Калибры". Поскольку эти ракеты могут долететь до любого уголка Украины, то и сирены включили во всех областях.

В ряде областей раздавались взрывы

По данным мониторинговых каналов, взрывы раздавались в:

02:34 на Запорожье;

02:57 на Юге (сообщали о работе ПВО);

03:04 в Полтавской области (там тоже говорили о противовоздушной обороне);

03:24 в Одесской и Николаевской областях работала ПВО и авиация;

03:28 в Кировоградской и Полтавской области также работала ПВО;

03:40 во Львовской области, но тогда не было никаких деталей;

03:43 в Черкасской области работала ПВО;

03:57 в Киевской области, тогда предварительно отметили работу ПВО.

Работу ПВО на Запорожье подтвердил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что звуки взрывов – "точная работа наших Сил противовоздушной обороны". Что касается прилетов, то их в городе не зафиксировали.

На Севере, Центре и Западе – прилеты

К сожалению, не все воздушные цели врага удалось сбить. Как заметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, оккупанты этой ночью атаковали Украину ракетами и дронами. Попадание зафиксировали на Севере, Западе, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА,

– подчеркнул он.

Что касается Львовской области, то ситуацию прокомментировал глава ОВА Максим Козицкий. По его словам, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. В результате вспыхнул пожар, который успели ликвидировать. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Оккупанты также атаковали Павлоград в 03:00. Как заметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне военные били по городу тогда, когда мирные жители спокойно спали себе в своих домах.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото с телеграма Лысака

К сожалению, в результате погибла 79-летняя женщина. Известно предварительно о 7 пострадавших. Двое из них госпитализированы: 79-летний мужчина и 37-летняя женщина.

По имеющейся информации, повреждения получило промышленное предприятие. Вспыхнул пожар, который спасателям удалось ликвидировать. Кроме того, разрушены 7 частных домов. Еще 30 изуродованы.

Враг выпустил 32 ракеты

Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об атаке ракетами "Калибр". Она заметила, что враг выпустил сразу 8 ракет, которыми был снаряжен ракетоноситель в акватории Черного моря. К счастью, 6 из них сбили на Николаевщине и 2 – на Херсонщине.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что этой ночью оккупанты выпустили 32 ракеты. Они были как воздушного, так и морского базирования.

Из них 12 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 выпустили два стратегических бомбардировщика Ту-95мс из акватории Каспийского моря. Еще 8 "Калибров" запустили из фрегата, находившегося в Черном море. 12 крылатых ракет типа Х-22 захватчики выпустили из Ту-22м3, находившихся в районе Курска. А еще 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 враги выпустили из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

Силам ПВО удалось уничтожить 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", а также две авиационные управляемые Х-59.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет,

– отметили в ведомстве.

Заметим, что враг в любой момент может нанести новый удар. Так что призываем вас не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – отправляйтесь немедленно к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.