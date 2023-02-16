В результате ракетного удара вспыхнул пожар. Пламя удалось погасить. Рассказываем, что известно об ударе по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

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На Львовщине – прилет

Как отметил глава Львовской ОВ Максим Козицкий, враг атаковал объект критической инфраструктуры в области во время воздушной тревоги. Он отметил, что пострадавших или жертв в результате атаки нет. На месте удара вспыхнул пожар, который удалось потушить. Высокопоставленное должностное лицо пообещало, что более подробную информацию предоставит позже.

О звуках взрывов мониторинговые каналы сообщали в 03:40. Но тогда не было понятно, была ли это работа ПВО или прилет. Поэтому мы решили подождать официальной информации от местных властей.

Поскольку в это время сообщалось о запуске ракет типа "Калибр", можно предположить, что объект на Львовщине атаковали одной из них. Правда, на этот раз нам остается дождаться официальной информации, которая либо подтвердит, либо опровергнет наше соображение.

Сирены раздались посреди ночи

Отметим, что около 02:36 воздушную тревогу объявили в ряде областей нашего государства. Мониторинговые группы сообщали об атаке из акватории Азовского, а позже – Черного моря.

Так, около 3:12 стало известно о том, что россияне запустили ракеты типа "Калибр". Напоминаем, что они могут добраться до любого уголка Украины.

Добавим, что во время воздушной тревоги Максим Козицкий предупреждал жителей Львовской области. Их он попросил не покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

К слову, в мониторинговых каналах объяснили, почему, несмотря на активность стратегической авиации, сирены сначала звучали только в ряде регионов. Известно, что для атаки из Азовского моря использовали Ту-22м3. Они оснащаются сверхзвуковыми ракетами X-22, которые практически невозможно перехватить. Но дальность полета этих ракет – 400 километров от точки запуска. Так что достать они могли только к Центральным регионам, а также Киеву.