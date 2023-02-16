Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, украинцев действительно предупреждали, что следующая атака может быть через две недели с момента предыдущей. Существовало предположение, что это может произойти в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, передает 24 Канал.

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Враг ищет новую тактику

По словам Гуменюк, прогноз о 2 неделях формировался по результатам наблюдений и аналитики. Украинские военные и эксперты изучают поведение врага и пытаются понять, как и когда он может снова атаковать.

В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что враг перманентно находится в поиске способов изменить тактику действий. Влияет на это результативность украинской ПВО, которая не позволяет оккупантам достичь желаемых результатов. Именно поэтому враги активно собирают информацию как об объектах для будущих атак, так и о том, где находится ПВО.

Так же случилось и этой ночью. Находившийся на службе ракетоноситель, и мы его наблюдали, знали, что он оснащен 8 ракетами типа "Калибр", выпустил весь свой заряд. Но ПВО Южного направления сработало на отлично, сбиты все 8 ракет типа "Калибр": 6 над Николаевщиной и 2 над Херсонщиной,

– подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты используют также другие способы наносить удар. На этот раз враг снова совершил миксованную атаку. Он использовал также дроны и самолеты стратегической авиации. По ее словам, были запуски и других ракет, но их не фиксировали в регионе, за который отвечает ОК "Юг".

"Но мы говорим о том, что наблюдали пролет ракет и в других регионах. И знаем, что есть попадания во Львовской области", – добавила она.

Спикер подчеркнула, что тактика врага меняется. На это оказывает влияние наличие его возможностей. Именно поэтому в последнее время оккупанты совершают комбинированные удары. Что касается количества ракет, которыми атаковали Украину, то соответствующая информация уточняется.

На Львовщине прилет

Как уже отметила Наталья Гуменюк, враг атаковал Львовщину этой ночью. О взрывах мониторинговые группы сообщали в 03:40. Тогда, правда, точно не было понятно, была ли это работа ПВО, или прилет.

Вскоре глава ОВА Максим Козицкий подтвердил попадание. По его словам, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. На месте загорелся пожар, который удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.