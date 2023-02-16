Как сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, врагу нужна хоть какая-то "победа".
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После ночной атаки 16 февраля враг уже отчитывается о "поражении" 11 областей Украины.
Они уже рапортуют о том, что было поражено более 11 областей Украины. Это говорит о продвижении нарративов этой их "победоносности". Ибо они готовятся давить на нас,
– объяснила Гуменюк.
Она добавила, что враг сменил тактику. Это говорит и о запуск воздушных шаров, которые уже не раз замечали в небе над Украиной.
Могут оккупанты ударить снова
По состоянию на утро 16 февраля ракетоносители все еще находятся на службе. Но им, скорее всего, нужно перезарядиться.
"Мы наблюдаем за ситуацией и оперативно сообщаем об угрозах", – подытожила она.
Новая ночная атака врага: что известно
- В ночь на 16 февраля российские захватчики ударили по Украине ракетами и беспилотниками. Враг выпустил 36 ракет как из акватории Азовского, так и Черного моря.
- Наталья Гуменюк рассказала об атаке ракетами "Калибр". Она заметила, что враг выпустил сразу 8 ракет, которыми был снаряжен ракетоноситель в акватории Черного моря. Сразу 6 из них сбили на Николаевщине и 2 – на Херсонщине.
- К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.