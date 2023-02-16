Как сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, врагу нужна хоть какая-то "победа".

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После ночной атаки 16 февраля враг уже отчитывается о "поражении" 11 областей Украины.

Они уже рапортуют о том, что было поражено более 11 областей Украины. Это говорит о продвижении нарративов этой их "победоносности". Ибо они готовятся давить на нас,

– объяснила Гуменюк.

Она добавила, что враг сменил тактику. Это говорит и о запуск воздушных шаров, которые уже не раз замечали в небе над Украиной.

Могут оккупанты ударить снова

По состоянию на утро 16 февраля ракетоносители все еще находятся на службе. Но им, скорее всего, нужно перезарядиться.

"Мы наблюдаем за ситуацией и оперативно сообщаем об угрозах", – подытожила она.

Новая ночная атака врага: что известно