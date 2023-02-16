В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты пытаются наступать на ряде направлений. В частности, Купянском, Авдеевском и Лиманском.
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Какая ситуация на фронте по состоянию на 16 февраля
Украинские защитники и защитницы не дают врагу никаких шансов на успех. Герои отразили атаки российских захватчиков в районах 15 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей.
Воины уничтожили вражеский Ка-52 и нанесли ряд ударов по позициям захватчиков.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов,
– говорится в сообщении.
Что происходит на фронте 16 февраля: показываем на карте:
Российские захватчики открывали огонь по десяткам населенных пунктов по следующим направлениям:
- Бахмутском;
- Купянском;
- Лиманском;
- Авдеевском;
- Шахтерском;
- Запорожском;
- Херсонском.
Захватчики совершили провокацию в Чаплынке
В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты совершили провокацию в Чаплынке. Захватчики обстреляли населенный пункт, чтобы обвинить украинских защитников. Очевидцы рассказали, что ракеты летели с территории временно оккупированного Крыма.