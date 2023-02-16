У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти намагаються наступати на низці напрямків. Зокрема, Куп'янському, Авдіївському та Лиманському.

Зверніть увагу Майже 700 окупантів "мінуснули" в Україні: втрати ворога станом на 16 лютого

Яка ситуація на фронті станом на 16 лютого

Українські захисники та захисниці не дають ворогу жодних шансів на успіх. Герої відбили атаки російських загарбників у районах 15 населених пунктів на території Донецької та Луганської областей.

Воїни знищили ворожий Ка-52 та завдали низку ударів по позиціях загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на фронті 16 лютого: показуємо на карті:

Важливо! Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 16 лютого вдалося ліквідувати вже 140 460 російських окупантів. Лише упродовж доби на концерт до Кобзона відправили 690 загарбників.

Російські загарбники відкривали вогонь по десятках населених пунктів на таких напрямках:

Бахмутському;

Куп'янському;

Лиманському;

Авдіївському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

Загарбники скоїли провокацію у Чаплинці

У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти скоїли провокацію у Чаплинці. Загарбники обстріляли населений пункт, щоб звинуватити українських захисників. Очевидці розповіли, що ракети летіли з території тимчасово окупованого Криму.

Зауважте! У ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 32 ракети. Захисники збили 16 з них.