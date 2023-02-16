У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти намагаються наступати на низці напрямків. Зокрема, Куп'янському, Авдіївському та Лиманському.
Зверніть увагу Майже 700 окупантів "мінуснули" в Україні: втрати ворога станом на 16 лютого
Яка ситуація на фронті станом на 16 лютого
Українські захисники та захисниці не дають ворогу жодних шансів на успіх. Герої відбили атаки російських загарбників у районах 15 населених пунктів на території Донецької та Луганської областей.
Воїни знищили ворожий Ка-52 та завдали низку ударів по позиціях загарбників.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління ворога, 6 районів зосередження живої сили та 2 його склади боєприпасів,
– мовиться у повідомленні.
Що відбувається на фронті 16 лютого: показуємо на карті:
Російські загарбники відкривали вогонь по десятках населених пунктів на таких напрямках:
- Бахмутському;
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Авдіївському;
- Шахтарському;
- Запорізькому;
- Херсонському.
Загарбники скоїли провокацію у Чаплинці
У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти скоїли провокацію у Чаплинці. Загарбники обстріляли населений пункт, щоб звинуватити українських захисників. Очевидці розповіли, що ракети летіли з території тимчасово окупованого Криму.