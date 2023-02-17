Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.
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Російські терористи продовжують обстрілювати Україну
Упродовж минулої доби російські загарбники застосували 41 ракету різних типів по території України. 5 з них, перероблені ЗКР С-300, окупанти випустили по Харкову. Українські захисники збили 16 ворожих ракет.
Також окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
Загроза завдання ударів Росією залишається високою по всій території України,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
Захисники відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка – Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.
У Мелітополі окупанти прослуховують телефони жителів
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв'язку, встановленої ворогом. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.
Ситуація на полію бою: дивіться карту
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На Луганщину прибули інструктори з Ірану
До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану. Вони навчатимуть російських військових застосуванню ударних безпілотників.
Окупанти заманюють до лав своїх військ "гастарбайтерів"
Аби поповнювати колосальні втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів".
Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
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Українські захисники знищують ворога
Авіація Сил оборони завдала ще 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.
Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили ворога, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.
Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – ворог продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів російських військ.
Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших воїнів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Упродовж минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ на Харківщині.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка і Кучерівка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Берестове Донецької області.
- На Бахмутському – окупанти обстріляли Спірне, Виїмку, Білогорівку, Веселе, Роздолівку, Федорівку, Васюківку, Парасковіївку, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівку та Озарянівку.
- На Авдіївському та Шахтарському – противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому – під ворожим вогнем опинилися райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Кам'янське на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку від російських обстрілів потерпали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні жителі.