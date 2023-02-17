Актуальну інформацію щодо ситуації на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. Про це інформує 24 Канал.

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Російські терористи продовжують обстрілювати Україну

Упродовж минулої доби російські загарбники застосували 41 ракету різних типів по території України. 5 з них, перероблені ЗКР С-300, окупанти випустили по Харкову. Українські захисники збили 16 ворожих ракет.

Також окупанти завдали 24 авіаційних удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Загроза завдання ударів Росією залишається високою по всій території України,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Зверніть увагу! Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку.

Захисники відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка – Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

У Мелітополі окупанти прослуховують телефони жителів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв'язку, встановленої ворогом. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.

Ситуація на полію бою: дивіться карту

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На Луганщину прибули інструктори з Ірану

До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану. Вони навчатимуть російських військових застосуванню ударних безпілотників.

Окупанти заманюють до лав своїх військ "гастарбайтерів"

Аби поповнювати колосальні втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів".

Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

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Українські захисники знищують ворога

Авіація Сил оборони завдала ще 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили ворога, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об'єкти окупантів.

Що відбувається на різних напрямках фронту