Сумарна кількість ліквідованих загарбників станом на 17 лютого становить 141 260 осіб. Крім того, ворог зазнає колосальних втрат і в техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

У війні з Україною російська армія втратила:

танків – 3 298;

бойових броньованих машин – 6 520;

артилерійських систем – 2 322;

РСЗВ – 467;

засобів ППО – 241;

літаків – 298;

гелікоптерів – 287;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013;

крилатих ракет – 871;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 187;

спеціальної техніки – 221.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Лиш за минулу добу ворог позбувся 2 танків, 3 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 1 РСЗВ. Також в окупантів стало на 2 засоби ППО, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів і автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки менше.

Крім того, сили ППО знищили 14 крилатих ракет окупантів. Нагадаємо, що у 16 лютого російські загарбники здійснили масований ракетний удар по Україні. Для цієї атаки окупанти використали 36 крилатих ракет. З них 12 – Х-22, які наявними у нашій країні засобами збити надзвичайно складно.

Лізуть в атаки, хоч і зазнають втрат

Про це свідчать дані ранкового зведення Генштабу ЗСУ. У відомстві зауважили, що росіяни продовжують наступальні дії. Основні зусилля ворога зафіксували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, а також Шахтарському напрямках.

Крім того, підрозділи Сил оборони упродовж минулої доби відбили низку атак ворога. Відігнати ворога вдалося від районів населених пунктів Гряниківка та Синьківка Херсонської області, Стельмахівки, Кремінної, Діброви та Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Федорівки, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського. Сєвєрного, Водяного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледара на Донеччині.