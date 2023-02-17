За наявною у Генштабі інформацією, вони займатимуться навчанням окупантів. Про це та загальну ситуацію на фронті – читайте далі.

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Проводитимуть навчання

Відомо, що іранські інструктори до тимчасово окупованого Луганська прибули нещодавно. Вони проводитимуть навчання для російських військових. Окупанти опановуватимуть використання ударних дронів-камікадзе.

Це може означати лише одне: ворог запускатиме БпЛА типу "Шахід" ще й з території тимчасово окупованої Луганщини. Тож невдовзі на нас може очікувати загроза ще й звідти.

Що стосується ударів, то у Генштабі підкреслили, що загроза атак по всій території України залишається високою. Тож закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

Не навчаннями єдиними. Окупанти намагаються також всіляко поповнити втрати у живій силі. Для цього до лав своїх військ вони заманюють різні верстви суспільства. Так, іти на війну закликають тих же "гастарбайтерів". Один з таких заробітчан здався у полон нашим військовим, які тримають оборону в Волноваському районі на Донеччині.

Зазнають втрат і наступають

Попри те, що окупанти продовжують зазнавати шалених втрат, вони не полишають ідей з наступом. Але почнімо таки з ударів по загарбниках. Так, за минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Ще один удар припав на позицію комплексу ЗРК.

Ракетні й артилерійські війська також ефективно виконали свою роботу. Вони уразили 4 райони скупчення живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції ЗРК, склад боєприпасів, 2 інші важливі для ворога об'єкти.

Щодо наступів, то основні зусилля фіксують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Також упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони відбили низку атак. Ворога вдалося прогнати від районів населених пунктів Гряниківка та Синьківка Херсонської області, Стельмахівки, Кремінної, Діброви та Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Федорівки, Парасковіївки, Бахмута, Іванівського. Сєвєрного, Водяного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Вугледара на Донеччині.

Зауважимо, що наступальних угруповань ворога не зафіксували на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Водночас на полігонах Білорусі все ще відбувається підготовка підрозділів військ країни-агресорки.

Також у Генштабі зауважили, що у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, виявили роботу додаткової вежі стільникового зв'язку. Її встановили самі окупанти та використовують, щоб спецслужби прослуховували розмови абонентів GSM-операторів.