Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України й атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. У цьому матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про нічну комбіновану ракетну атаку, яку здійснив ворог.

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Сирени – спочатку на Сході, а потім по всій Україні

Зауважимо, що близько 02:36 пролунали повітряні тривоги у низці регіонів України. Про загрозу ракетних ударів попереджали через активність стратегічної авіації в акваторії Азовського моря.

А вже ближче до 03:00 сирени вили вже по всій Україні. Їх увімкнули через те, що окупанти готували атаку з Чорного моря. Російські загарбники готували ракетоносій до запуску "Калібрів".

Моніторинговий канал Monitor о 03:12 написав, що окупанти запустили "Калібри". Оскільки ці ракети можуть долетіти до будь-якого куточка України, то й сирени увімкнули у всіх без винятку областях.

У низці областей лунали вибухи

За даними моніторингових каналів, вибухи лунали о:

02:34 на Запоріжжі;

02:57 на Півдні (повідомляли про роботу ППО);

03:04 на Полтавщині (там теж говорили про протиповітряну оборону);

03:24 на Одещині та Миколаївщині працювала ППО й авіація;

03:28 на Кіровоградщині та Полтавщині також працювала ППО;

03:40 на Львівщині, але тоді не було жодних деталей;

03:43 на Черкащині працювала ППО;

03:57 на Київщині, тоді попередньо зауважили про роботу ППО.

Роботу ППО на Запоріжжі підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зауважив, що звуки вибухів, – "влучна робота наших Сил протиповітряної оборони". Що стосується прильотів, то їх у місті не зафіксували.

На Півночі, Центрі та Заході – прильоти

На жаль, не всі повітряні цілі ворога вдалося збити. Як зауважив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами. Влучання зафіксували на Півночі, Заході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА,

– підкреслив він.

Що стосується Львівщини, то ситуацію прокоментував глава ОВА Максим Козицький. За його словами, окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку встигли ліквідувати. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Окупанти також атакували Павлоград о 03:00. Як зауважив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські військові били по місту тоді, коли мирні мешканці спокійно спали собі у своїх оселях.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото з телеграму Лисака

На жаль, внаслідок цього загинула 79-річна жінка. Відомо попередньо про 7 постраждалих. Двох із них госпіталізували: 79-річного чоловіка та 37-річну жінку.

За наявною інформацією, пошкоджень зазнало промислове підприємство. Спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Крім того, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 понівечені.

Ворог випустив 32 ракети

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаку ракетами "Калібр". Вона зауважила, що ворог випустив відразу 8 ракет, якими був споряджений ракетоносій в акваторії Чорного моря. На щастя, 6 з них збили на Миколаївщині та 2 – на Херсонщині.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зауважили, що цієї ночі окупанти випустили 32 ракети. Вони були як повітряного, так і морського базування.

З них 12 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 випустили два стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з акваторії Каспійського моря. Ще 8 "Калібрів" запустили з фрегата, що був у Чорному морі. 12 крилатих ракет типу Х-22 загарбники випустили з Ту-22м3, які були у районі Курська. А ще 2 керовані авіаційні ракети Х-59 вороги випустили з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силам ППО вдалося знищити 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", а також дві авіаційні керовані Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет,

– зауважили у відомстві.

Зауважимо, що ворог у будь-який момент може завдати нового удару. Тож закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно ж до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.