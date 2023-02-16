Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України й атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. У цьому матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про нічну комбіновану ракетну атаку, яку здійснив ворог.

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Зауважимо, що близько 02:36 пролунали повітряні тривоги у низці регіонів України. Про загрозу ракетних ударів попереджали через активність стратегічної авіації в акваторії Азовського моря.

А вже ближче до 03:00 сирени вили вже по всій Україні. Їх увімкнули через те, що окупанти готували атаку з Чорного моря. Російські загарбники готували ракетоносій до запуску "Калібрів".

Моніторинговий канал Monitor о 03:12 написав, що окупанти запустили "Калібри". Оскільки ці ракети можуть долетіти до будь-якого куточка України, то й сирени увімкнули у всіх без винятку областях.

За даними моніторингових каналів, вибухи лунали о:

  • 02:34 на Запоріжжі;
  • 02:57 на Півдні (повідомляли про роботу ППО);
  • 03:04 на Полтавщині (там теж говорили про протиповітряну оборону);
  • 03:24 на Одещині та Миколаївщині працювала ППО й авіація;
  • 03:28 на Кіровоградщині та Полтавщині також працювала ППО;
  • 03:40 на Львівщині, але тоді не було жодних деталей;
  • 03:43 на Черкащині працювала ППО;
  • 03:57 на Київщині, тоді попередньо зауважили про роботу ППО.

Роботу ППО на Запоріжжі підтвердив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зауважив, що звуки вибухів, – "влучна робота наших Сил протиповітряної оборони". Що стосується прильотів, то їх у місті не зафіксували.

На жаль, не всі повітряні цілі ворога вдалося збити. Як зауважив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами. Влучання зафіксували на Півночі, Заході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА,
– підкреслив він.

Що стосується Львівщини, то ситуацію прокоментував глава ОВА Максим Козицький. За його словами, окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку встигли ліквідувати. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Окупанти також атакували Павлоград о 03:00. Як зауважив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські військові били по місту тоді, коли мирні мешканці спокійно спали собі у своїх оселях.

Наслідки ракетного удару по Павлограду / Фото з телеграму Лисака

На жаль, внаслідок цього загинула 79-річна жінка. Відомо попередньо про 7 постраждалих. Двох із них госпіталізували: 79-річного чоловіка та 37-річну жінку.

За наявною інформацією, пошкоджень зазнало промислове підприємство. Спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати. Крім того, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 понівечені.

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаку ракетами "Калібр". Вона зауважила, що ворог випустив відразу 8 ракет, якими був споряджений ракетоносій в акваторії Чорного моря. На щастя, 6 з них збили на Миколаївщині та 2 – на Херсонщині.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зауважили, що цієї ночі окупанти випустили 32 ракети. Вони були як повітряного, так і морського базування.

З них 12 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 випустили два стратегічні бомбардувальники Ту-95мс з акваторії Каспійського моря. Ще 8 "Калібрів" запустили з фрегата, що був у Чорному морі. 12 крилатих ракет типу Х-22 загарбники випустили з Ту-22м3, які були у районі Курська. А ще 2 керовані авіаційні ракети Х-59 вороги випустили з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силам ППО вдалося знищити 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", а також дві авіаційні керовані Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет,
– зауважили у відомстві.

Зауважимо, що ворог у будь-який момент може завдати нового удару. Тож закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно ж до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.