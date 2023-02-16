На щастя, від ворожих ракет ніхто не загинув. Але на місці продовжують виконувати свою роботу оперативні служби.

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Приліт у Кропивницькому районі

Як зауважив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, ніч проти 16 лютого була неспокійною. Українці пережили чергову масовану ракетну атаку. Під ранок російські військові атакували об'єкт інфраструктури, що у Кропивницькому районі. Оперативні служби продовжують працювати на місці прильоту.

Друзі, будьте пильними і не ігноруйте укриття під час повітряних тривог! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!,

– підкреслив Райкович.

Влучання були на Півночі, Центрі та Заході

На жаль, частина ракет ворога влучила в цілі. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що впродовж цієї ночі окупанти били по Україні як ракетами, так і дронами. Що стосується влучань, то їх зафіксували на Півночі, Заході, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БпЛА,

– підкреслив він.

Так, на Львівщині загарбники поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Про це розповів глава ОВА Максим Козицький. Він зауважив, що на місці влучання спалахнула пожежа. Її ліквідували. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що близько 03:00 окупанти атакували Павлоград. Внаслідок ракетного удару загинула 79-річна жінка. Попередньо відомо про 7 постраждалих. 79-річного чоловіка та 37-річну жінку госпіталізували.

Відомо, що пошкоджень зазнало промислове підприємство. На ньому спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Також зруйновано ракетами 7 приватних будинків. Ще 30 понівечені.