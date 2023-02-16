Противник випустив по Україні крилаті ракети повітряного та морського базування. Силам ППО вдалося збити 16 ворожих ракет.

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Сили ППО збили половину ракет

Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Ціллю росіян знову стали об'єкти критичної інфраструктури в Україні.

Росіяни влучили ракетами, які Україна не може збивати

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури.

Там зазначили, що наразі на озброєнні України немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Звідки Росія атакувала Україну

Росія застосувала 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря.

Крім того, окупанти випустили 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська.

Ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 були запущені з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Де були збиті ракети Росії

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на Півдні силами протиповітряної оборони знищено 8 ракет типу "Калібр", випущених з акваторії Чорного моря – 6 над Миколаївщиною, 2 – над Херсонщиною.

Також було збито 2 ракети повітряного базування, спрямовані в центральні регіони.

Повідомляється, що із застосуванням стратегічної авіації нанесено удар по одному із об'єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Там триває гасіння пожежі інформація про постраждалих уточнюється.