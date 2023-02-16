Близько 2:36 у деяких областях України пролунали сирени. За інформацією моніторингових груп, окупанти запустили ракети з акваторій Чорного та Азовського морів.

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В яких областях лунає тривога

Станом на 2:43 повітряну тривогу оголосили у Києві та:

Житомирській,

Вінницькій,

Черкаській,

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Донецькій,

Харківській,

Київській областях.

Згодом, 2:55 сирени залунали і на Заході:

У Рівненській,

Волинській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Хмельницькій,

Тернопільській областях.

Безперервна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року, а в тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня.

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