Близько 2:36 у деяких областях України пролунали сирени. За інформацією моніторингових груп, окупанти запустили ракети з акваторій Чорного та Азовського морів.
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В яких областях лунає тривога
Станом на 2:43 повітряну тривогу оголосили у Києві та:
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Черкаській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Кіровоградській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Харківській,
- Київській областях.
Згодом, 2:55 сирени залунали і на Заході:
- У Рівненській,
- Волинській,
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Закарпатській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях.
Безперервна тривога в Луганській області триває з 4 квітня 2022 року, а в тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня.
Попередні атаки України: що відомо
- 15 лютого у Київській ОВА повідомили, що у небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Згодом у КМДА повідомили, що у небі над Києвом виявили ворожу повітряну ціль.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі, що у небі України зафіксували ворожі кулі з відбивачами, які рухаються від подуву вітру. "Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йдеться про майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить", – зазначив Ігнат.
- Останній масований ракетний удар ворога стався 10 лютого. Окупанти здійснили авіаційні та ракетні атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря.
Сили і засоби Збройних Сил України та інші складові Сил оборони знищили 61 крилату ракету ворога з 71 запущеної та 5 дронів.
- На Львівщині, у Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Вона не вибухнула.
- Ворог влучив у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в Східному та Західному, Південному регіонах. Однак ситуація там зараз контрольована. Енергетики роблять все, аби світло було в кожній українській оселі.