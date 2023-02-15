Попередньо, об'єкт вже знищили. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
На Київщині помітили невідомий об'єкт
Повітряна тривога була оголошена близько 13:30 і лише у Київській області. Зазначимо, що у столиці сирени не було.
За попередньою інформацією, тривогу оголосили через невідомий об'єкт у повітрі.
Згодом місцеві мешканці повідомили, що у передмісті Києва українська ППО знищила невідомий об’єкт. Наразі ця інформація перевіряється.
У Київській ОВА підтвердили, що у небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО.
Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!
– наголосили в ОВА.