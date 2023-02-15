Попередньо, об'єкт вже знищили. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

На Київщині помітили невідомий об'єкт

Повітряна тривога була оголошена близько 13:30 і лише у Київській області. Зазначимо, що у столиці сирени не було.

За попередньою інформацією, тривогу оголосили через невідомий об'єкт у повітрі.

Згодом місцеві мешканці повідомили, що у передмісті Києва українська ППО знищила невідомий об’єкт. Наразі ця інформація перевіряється.

У Київській ОВА підтвердили, що у небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО.

Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!

– наголосили в ОВА.