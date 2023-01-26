Захисники українського неба збивають ворожі ракети й рятують тисячі життів. Станом на 08:46 вже відомо про успішну роботу ППО. 24 канал зібрав головне про масовану ракетну атаку 26 січня.

Важливо Загроза ракетної атаки: де в Україні вже вимкнули світло

Масована ракетна атака 26 січня – головне

В ОК "Південь" вранці попередили українців, що ворог може розпочати масовану ракетну атаку. А вже за лічені хвилини карта України почала "червоніти". У мережі повідомили про перший запуск ракет. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Згодом Сергій Борзов – очільник Вінницької ОВА – уточнив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет. А Максим Марченко – голова Одеської ОВА – наголосив: російські окупанти готуються завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

В ОП повідомили про перші збиття ворожих ракет

О 08:16 Віталій Кім повідомив, що ворожі ракети залетіли повітряний простір України. А вже о 08:27 Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – повідомив про перший успіх ППО.

Є перші збиття ракет росіян,

– написав він.

Де працює ППО

Станом на 09:07 відомо про роботу ППО у: