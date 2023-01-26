Звуки вибухів чули на Вінниччині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомляє 24 Канал. Близько 8:59 з'явилося повідомлення про вибухи у Вінницькій області, після чого стало відомо, що в регіоні працює ППО.

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Сили оборони ведуть повітряний бій

Голова Вінницької області Сергій Борзов повідомив, що триває повітряний бій. За його словами, Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

Мер Вінниці Сергій Моргунов о 9:10 написав, що в місті чули роботу ППО.

Також близько 9 ранку повідомлялося про роботу ППО в Одеській і Дніпропетровській областях. В Одеській області чули вибухи, а на Дніпропетровщині ППО відпрацювала трішки раніше.