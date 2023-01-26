Велику кількість "Шахідів" переважно знищили у центрі країни. Таким чином, Збройні Сили потужно дають відсіч ворогу.
Важливо Правила написані кров'ю: в КМВА під час атаки "Шахідів" закликали не ігнорувати сигнали тривоги
Росія атакували Україну дронами
У ніч на 26 січня загарбники відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.
Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр",
– зазначили захисники.