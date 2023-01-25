Зазначимо, що сирени по країні лунають вже вп'яте за день. Однак людям радять спуститись в укриття. Ігнорувати тривогу не слід.

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Окупанти хочуть навантажити ППО

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також попросив не ігнорувати тривогу. Він наголосив, що ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО. Однак повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що є загроза ракетного удару. Окремо він попросив телеграм-канали утриматися від повідомлень про те, в якому районі області працює ППО. Не можна допомагати ворогу. Варто дочекайтись офіційної інформації.

У Дніпрі люди чули звуки вибухів, повідомляє "Суспільне". Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попередив жителів області, що є загроза ракетних ударів.

Атака дронів

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що військові повідомляють про іранські дрони в небі над Україною. Також у повітрі помічені 3 російські бомбардувальники Ту-22М3.

У телеграм-каналі моніторингу ворожої авіації попередили про загрозу безпілотників типу "Шахід" на Півдні та центральних областях. О 21:30 повідомили, що дрон рухається у напрямку Запоріжжя. Ймовірно, піде вздовж Дніпра.

Де оголосили тривогу