Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

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У мережі повідомляють, що у Білорусі в небо злетів МіГ.

МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, паралельно відбувається тренувальний/транспортувальний рейс російської авіації у Північно-Західному регіоні. Водночас наголошують, що з сигналом тривоги це – не пов'язано.