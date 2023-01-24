Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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В сети сообщают, что в Беларуси в небо взмыл МиГ.

МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить,

– говорится в сообщении.

Кроме того, параллельно проходит тренировочный/транспортировочный рейс российской авиации в Северо-Западном регионе. В то же время подчеркивают, что с сигналом тревоги это не связано.