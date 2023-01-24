В Генштабе ВСУ информируют, что общие боевые потери России по состоянию на 335-й день полномасштабного вторжения уже составляют 122170 военных. Впрочем, информация постоянно уточняется.
К теме Более 700 кафиров и ликвидированный вражеский катер: потери России по состоянию на 23 января
Потери России по состоянию на 23 января
- танков – 3 152;
- боевых бронированных машин – 6 284;
- артиллерийских систем – 2 148;
- РСЗО – 448;
- средств ПВО – 220;
- самолетов – 289;
- вертолетов – 281;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 897;
- крылатых ракет – 749;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 944;
- специальной техники – 194.
Генштаб об ударах по врагу
Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки воины ВСУ нанесли 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники российских оккупантов. Кроме того, ВСУ мощно ударили по позиции ЗРК захватчиков.
Воины сбили 2 самолета врага – Су-25 и вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, ликвидировали БПЛА "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.