Общие боевые потери России на 334 день полномасштабного вторжения составляют 720 военных. Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные, поэтому потери России могут быть значительно больше.
К теме 600 "двухсотых" оккупантов и много уничтоженной техники: потери врага по состоянию на 22 января
Потери России по состоянию на 23 января
- танков – 3150 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 6276 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 2146 (+2) единиц,
- РСЗО – 447 (+2) единиц,
- средства ПВО – 220 (+0) единиц,
- самолетов – 287 (+0) единиц,
- вертолетов – 277 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2) единиц,
- крылатые ракеты – 749 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+1) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4) единиц,
- специальная техника – 193 единиц
Потери врага по состоянию на 23 января / Инфографика Генштаба