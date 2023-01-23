Загальні бойові втрати Росії станом на 334 день повномасштабного вторгнення складають 720 військових. Генштаб ЗСУ постійно уточнює дані, тому втрати Росії можуть бути значно більші.

До теми 600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня

Втрати Росії станом на 23 січня

танків – 3150 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 6276 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 2146 (+2) одиниць,

РСЗВ – 447 (+2) одиниць,

засоби ППО – 220 (+0) одиниць,

літаків – 287 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 277 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2) одиниць,

крилаті ракети – 749 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 18 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) одиниць,

спеціальна техніка – 193 одиниць



Втрати ворога станом на 23 січня / Інфографіка Генштабу

Актуально про ситуацію на фронті

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти продовжують вести безрезультатні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках ворог обороняється.