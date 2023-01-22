Аналітики з Інституту вивчення війни, посилаючись на дані американської розвідки у The Sun, зазначили, що загальні втрати російських військових в Україні оцінюють у 188 тисяч солдатів станом на 20 січня.

Актуально 600 "двохсотих" окупантів та багато знищеної техніки: втрати ворога станом на 22 січня

Історичне співвідношення поранених і вбитих на війні складає 3:1, що вказує на те, що російські втрати в Україні наразі близькі до загальної кількості загиблих США у В'єтнамській війні,

– йдеться у звіті ISW.

Аналітики наводять дані Національного архіву США, згідно з якими кількість загиблих у В'єтнамській війні склала приблизно 58 тисяч людей за 8 років боїв.

Лише за 3 місяці Росія втратила 15 тисяч солдатів

За 9 років Афганської війни СРСР поклав життя, за офіційними даними, 15 тисяч солдатів.

Це поріг, який, за оцінкою міноборони Британії, втрати Росії подолали ще у травні 2022 року лише після 3 місяців бойових дій,

– наголосили аналітики.

Зверніть увагу! На зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня теж джерела розвідки США теж озвучували, що втрати росіян вже значно більші, ніж 100 тисяч.

Втрати російської армії у війні в Україні й дійсно колосальні