Аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на данные американской разведки в The Sun, отметили, что общие потери российских военных в Украине оценивают в 188 тысяч солдат по состоянию на 20 января.

Актуально 600 "двухсотых" оккупантов и много уничтоженной техники: потери врага по состоянию на 22 января

Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине близки к общему количеству погибших США во Вьетнамской войне,

– говорится в отчете ISW.

Аналитики приводят данные Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнамской войне составило примерно 58 тысяч человек за 8 лет боев.

Только за 3 месяца войны Россия потеряла 15 тысяч солдат

За 9 лет Афганской войны СССР положил жизнь, по официальным данным, 15 тысяч солдат.

Это порог, который, по оценке минобороны Британии, потери России преодолели еще в мае 2022 года только после 3 месяцев боевых действий,

– подчеркнули аналитики.

Обратите внимание! На встрече в формате "Рамштайн" 20 января тоже источники разведки США тоже озвучивали, что потери россиян уже значительно больше 100 тысяч.

Потери российской армии в войне в Украине действительно колоссальны