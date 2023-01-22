Аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на данные американской разведки в The Sun, отметили, что общие потери российских военных в Украине оценивают в 188 тысяч солдат по состоянию на 20 января.
Актуально 600 "двухсотых" оккупантов и много уничтоженной техники: потери врага по состоянию на 22 января
Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине близки к общему количеству погибших США во Вьетнамской войне,
– говорится в отчете ISW.
Аналитики приводят данные Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнамской войне составило примерно 58 тысяч человек за 8 лет боев.
Только за 3 месяца войны Россия потеряла 15 тысяч солдат
За 9 лет Афганской войны СССР положил жизнь, по официальным данным, 15 тысяч солдат.
Это порог, который, по оценке минобороны Британии, потери России преодолели еще в мае 2022 года только после 3 месяцев боевых действий,
– подчеркнули аналитики.
Потери российской армии в войне в Украине действительно колоссальны
- В Генштабе неоднократно отмечали, что официальная статистика потерь противника может быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов сложно.
- Однако даже если опираться только на официальные данные, цифры высокие. Так, по состоянию на 22 января Силы обороны "задвухсотили" 120 760 оккупантов. В последние недели ежедневное количество ликвидированных оккупантов возросло – оно составляет 600 – 800 человек.
- Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Враг бросил едва ли не все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников. Однако, враг терпит неудачу, а потому – и бешеные потери. В частности, среди "вагнеровцев" Пригожина.
- Кстати, российские мобилизованные несут потери не только на поле боя, но и на полигонах. К примеру, в Ульяновске захватчики умирают из-за пьянки.