Об этом стало известно из разговора российского оккупанта и его девушки. Соответствующее видео обнародовала украинская разведка.
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В Ульяновске захватчики массово умирают на полигоне
Говорят, что те, кто сейчас сидит в Ульяновске, что уж точно в январе едут менять нас. Это уж точно. Мы Мордва. У нас "300-е" есть и 2 "200-ых". А в Ульяновске – они нигде не были, ни в Украине, нигде – у них 30 "300-х",
– рассказал оккупант.
По словам захватчика, на полигоне солдаты умирают из-за пьянок, замерзания от передозировки наркотиками и драк по пьяни.
"Вчера эти дострелялись. Первая рота наша. Гранаты бросали, просто, ну, по пьяни. Доприкалывались, 16 штук прилетело туда. Ну, они сдали, по ходу, свои позиции и туда прилетело", – подчеркнул оккупант.
Оккупанты умирают на полигоне в Ульяновске: смотрите видео
Актуальные потери врага
В целом потери российской армии по состоянию на 20 января достигли 119 300 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 770 захватчиков.
Потери оккупантов в технике:
- танков – 3139 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 6241 (+6),
- артиллерийских систем – 2129 (+7) единиц,
- РСЗО – 442 (+0) единицы;
- средств ПВО – 220 (+0) единиц;
- самолетов – 287 (+0) единиц;
- вертолетов – 277 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4) единиц,
- крылатых ракет – 749 (+0) единиц;
- кораблей и катеров – 17 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4903 (+7) единиц;
- специальной техники – 190 (+0) единиц.