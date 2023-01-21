Журналистка британского издания побывала в Краснодарском крае – ячейке ЧВК "Вагнера". Полигон бойцов Пригожина расположен в селе Молькино.

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Вагнеровцы тысячами погибают в Украине

На видео, которое обнародовало издание, видно, что в Молькино все могилы свежие – здесь похоронены убитые в Украине заключенные.

Недалеко от кладбища есть новопостроенная часовня, в которой хранятся урны кремированных бойцов. Территория, отведенная на погребение, огромная, поэтому здесь найдется место еще для многих российских оккупантов.

Кладбище в Молькино / Фото Sky News

Вероятнее всего, похороненные вагнеровцы в Молькино были завербованными заключенными. Их отправили в Украину выполнять роль пушечного мяса и как следствие – похоронили в русском захолустье вдали от дома.

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Издание утверждает, что начальника армии Валерия Герасимова привлекли вместо Сергея Суровикина в должности руководителя операций в Украине частично для того, чтобы "держать Пригожина в строю".

Ведь известно, что российское командование не может контролировать действия вагнеровцев в Украине. Более того, минобороны России и ЧВК "Вагнера" конкурируют между собой за благосклонность Путина.

Пригожин добивается легализации своей преступной организации и открыто говорит о тысячах своих погибших солдат. Однако такое количество потерь не на шутку пугает нынешних российских заключенных. Следовательно, процесс вербовки мужчин в российских тюрьмах прекращается.

Свежие могилы вагнеровцев / Фото Sky News

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Для примера журналисты издания рассказывают о Поле Вилане, гражданине США, который был заключен в 2018 году по обвинению в шпионаже. Американец рассказывает, что в последнее время вербовщикам ЧВК "Вагнера" не везет, когда они посещают его колонию.

Все заключенные имеют ясное представление о том, что происходит с вагнеровцами, которые едут воевать против Кремля в Украине,

– сказал Вилан.

В последний раз вербовщикам удалось зарегистрировать только восемь человек по сравнению со 115 в предыдущем случае.

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В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 120 160 своих солдат. Только за сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков.

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