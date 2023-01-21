Журналистка британского издания побывала в Краснодарском крае – ячейке ЧВК "Вагнера". Полигон бойцов Пригожина расположен в селе Молькино.
Интересно ЧВК "Вагнера" противостоит армии России, но в то же время и паразитирует на ней: анализ ISW
Вагнеровцы тысячами погибают в Украине
На видео, которое обнародовало издание, видно, что в Молькино все могилы свежие – здесь похоронены убитые в Украине заключенные.
Недалеко от кладбища есть новопостроенная часовня, в которой хранятся урны кремированных бойцов. Территория, отведенная на погребение, огромная, поэтому здесь найдется место еще для многих российских оккупантов.
Кладбище в Молькино / Фото Sky News
Вероятнее всего, похороненные вагнеровцы в Молькино были завербованными заключенными. Их отправили в Украину выполнять роль пушечного мяса и как следствие – похоронили в русском захолустье вдали от дома.
Что думают жители Молькино о войне в Украине: смотрите видео
Для чего в России сделали кадровые изменения
Издание утверждает, что начальника армии Валерия Герасимова привлекли вместо Сергея Суровикина в должности руководителя операций в Украине частично для того, чтобы "держать Пригожина в строю".
Ведь известно, что российское командование не может контролировать действия вагнеровцев в Украине. Более того, минобороны России и ЧВК "Вагнера" конкурируют между собой за благосклонность Путина.
Пригожин добивается легализации своей преступной организации и открыто говорит о тысячах своих погибших солдат. Однако такое количество потерь не на шутку пугает нынешних российских заключенных. Следовательно, процесс вербовки мужчин в российских тюрьмах прекращается.
Свежие могилы вагнеровцев / Фото Sky News
Читайте также В США признают ЧВК "Вагнера" преступной организацией: Белый дом анонсировал санкции
Для примера журналисты издания рассказывают о Поле Вилане, гражданине США, который был заключен в 2018 году по обвинению в шпионаже. Американец рассказывает, что в последнее время вербовщикам ЧВК "Вагнера" не везет, когда они посещают его колонию.
Все заключенные имеют ясное представление о том, что происходит с вагнеровцами, которые едут воевать против Кремля в Украине,
– сказал Вилан.
В последний раз вербовщикам удалось зарегистрировать только восемь человек по сравнению со 115 в предыдущем случае.
Актуальные потери оккупантов по состоянию на 21 января
В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 120 160 своих солдат. Только за сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков.
Другие потери врага:
- танков – 3140 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 6256 (+15) единиц,
- артиллерийских систем – 2135 (+6) единиц,
- РСЗО – 443 (+1) единиц,
- средства ПВО – 220 (+0) единиц,
- самолетов – 287 (+0) единиц,
- вертолетов – 277 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
- крылатые ракеты – 749 (+0), корабли /катера – 17 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15) единиц,
- специальная техника – 193 (+3).