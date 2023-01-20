Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джен Кирби. Он отметил, что США признают вагнеровцев "транснациональной преступной организацией".

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Когда США наложат санкции на ЧВК "Вагнера"

По информации издания, на следующей неделе Белый дом введет дополнительные санкции против преступной организации и сети ее поддержки по всему миру.

Кроме того, США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, которые направлялись из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.

КНДР поставляла России оружие / Фото CNN

Поставки оружия являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН,

– подчеркнул Кирби.

Следует отметить, что напряжение между минобороны России и ЧВК "Вагнера" растет, поскольку Путин все чаще предпочитает последнюю.

По словам Кирби, сейчас в Украине дислоцируется около 50 тысяч вагнеровцев, в том числе 10 тысяч контрактников и 40 тысяч заключенных.

Какая роль вагнеровцев в войне в Украине

В Пентагоне убеждены, что российские бойцы ЧВК "Вагнера" не способны повлиять на ход боевых действий. В частности, спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер отметил, что зэковская армия Пригожина не имеет достаточно возможностей.

Российские войска распространились от Харькова до Херсона, однако в США пока не видят признаков вероятного "великого русского наступления".

В Пентагоне отмечают, что заключенные, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", выполняют функцию пушечного мяса. В Украину большую часть вагнеровцев отправили не подготовленными и без соответствующего обмундирования.

Батлер добавил, что вагнеровцы преимущественно ищут уязвимые места в украинских линиях, но этого мало, чтобы двигаться по полю боя и вокруг.

Актуальные потери врага по состоянию на 20 января

Потери русской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 119 300 оккупантов. Только за сутки украинские военные ликвидировали 770 захватчиков.

В общем враг потерял: