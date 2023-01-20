Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джен Кирби. Он отметил, что США признают вагнеровцев "транснациональной преступной организацией".
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Когда США наложат санкции на ЧВК "Вагнера"
По информации издания, на следующей неделе Белый дом введет дополнительные санкции против преступной организации и сети ее поддержки по всему миру.
Кроме того, США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, которые направлялись из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.
КНДР поставляла России оружие / Фото CNN
Поставки оружия являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН,
– подчеркнул Кирби.
Следует отметить, что напряжение между минобороны России и ЧВК "Вагнера" растет, поскольку Путин все чаще предпочитает последнюю.
По словам Кирби, сейчас в Украине дислоцируется около 50 тысяч вагнеровцев, в том числе 10 тысяч контрактников и 40 тысяч заключенных.
Какая роль вагнеровцев в войне в Украине
В Пентагоне убеждены, что российские бойцы ЧВК "Вагнера" не способны повлиять на ход боевых действий. В частности, спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер отметил, что зэковская армия Пригожина не имеет достаточно возможностей.
Российские войска распространились от Харькова до Херсона, однако в США пока не видят признаков вероятного "великого русского наступления".
В Пентагоне отмечают, что заключенные, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", выполняют функцию пушечного мяса. В Украину большую часть вагнеровцев отправили не подготовленными и без соответствующего обмундирования.
Батлер добавил, что вагнеровцы преимущественно ищут уязвимые места в украинских линиях, но этого мало, чтобы двигаться по полю боя и вокруг.
Актуальные потери врага по состоянию на 20 января
Потери русской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 119 300 оккупантов. Только за сутки украинские военные ликвидировали 770 захватчиков.
В общем враг потерял:
- танков – 3139 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 6241 (+6),
- артиллерийских систем – 2129 (+7) единиц,
- РСЗО – 442 (+0) единицы;
- средств ПВО – 220 (+0) единиц;
- самолетов – 287 (+0) единиц;
- вертолетов – 277 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1886 (+4) единиц,
- крылатых ракет – 749 (+0) единиц;
- кораблей и катеров – 17 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4903 (+7) единиц;
- специальной техники – 190 (+0) единиц.