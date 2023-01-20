Вообще же предыдущим назначением Суровикина Владимир Путин определил виновных в тогдашних провалах российской армии в Украине, а именно минобороны и генштаб страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.

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В бункере произошел мини-переворот

Именно с подачи российского диктатора его приспешники – владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров всеми способами унижали министра обороны Сергея Шойгу и руководителя генштаба России Валерия Герасимова.

Что касается последних, по мнению Пионтковского, хоть они и являются бездарными военачальниками, но их избрали за личную верность. Вероятно, Шойгу и Герасимов не захотели ждать, пока Путин и Пригожин расправятся с ними и начали действовать.

В бункере произошел военный мини-переворот. Шойгу и Герасимов в категорической форме потребовали у Путина снять ставленника Пригожина Суровикина и вернуть на роль руководителя "специальной военной операции" в Украине Герасимова,

– заметил российский оппозиционный политик.

По его словам, российский диктатор вынужден был это сделать. В то же время Суровикина еще и унизили, поскольку не просто сняли с должности, а поставили заместителем к тому, кто его заменил. Хотя еще несколько дней до этого Суровикина вместе с Пригожиными оскорбляли Герасимова всеми возможными словами.

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Пригожин никуда не делся

Генералы вынудили Путина вернуть на должность Герасимова. Впрочем, Пригожин никуда не девался.

Конечно, он протестовал против этого. Мы наблюдали этот спектакль в течение 5 дней как Пригожин и минобороны обвиняли друг друга,

– отметил российский оппозиционный политик.

Он также добавил, что сейчас большинство так называемых "патриотических блогеров" выступают в той или иной степени на стороне Пригожина. Более того, это перекинулось даже на российскую думу.

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