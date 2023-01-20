Вообще же предыдущим назначением Суровикина Владимир Путин определил виновных в тогдашних провалах российской армии в Украине, а именно минобороны и генштаб страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский.
Кстати Публичное унижение Пригожина: почему Путин спас Шойгу с Герасимовым и начал топить Суровикина
В бункере произошел мини-переворот
Именно с подачи российского диктатора его приспешники – владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров всеми способами унижали министра обороны Сергея Шойгу и руководителя генштаба России Валерия Герасимова.
Что касается последних, по мнению Пионтковского, хоть они и являются бездарными военачальниками, но их избрали за личную верность. Вероятно, Шойгу и Герасимов не захотели ждать, пока Путин и Пригожин расправятся с ними и начали действовать.
В бункере произошел военный мини-переворот. Шойгу и Герасимов в категорической форме потребовали у Путина снять ставленника Пригожина Суровикина и вернуть на роль руководителя "специальной военной операции" в Украине Герасимова,
– заметил российский оппозиционный политик.
По его словам, российский диктатор вынужден был это сделать. В то же время Суровикина еще и унизили, поскольку не просто сняли с должности, а поставили заместителем к тому, кто его заменил. Хотя еще несколько дней до этого Суровикина вместе с Пригожиными оскорбляли Герасимова всеми возможными словами.
Пионтковский прокомментировал кадровые ротации в России: смотрите видео
Пригожин никуда не делся
Генералы вынудили Путина вернуть на должность Герасимова. Впрочем, Пригожин никуда не девался.
Конечно, он протестовал против этого. Мы наблюдали этот спектакль в течение 5 дней как Пригожин и минобороны обвиняли друг друга,
– отметил российский оппозиционный политик.
Он также добавил, что сейчас большинство так называемых "патриотических блогеров" выступают в той или иной степени на стороне Пригожина. Более того, это перекинулось даже на российскую думу.
Что говорят эксперты о кадровых ротациях в России
- Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак выразил мнение, что в Кремле наконец лопнуло терпение. Именно поэтому генералы, которых материл Пригожин, объединились и дожали Путина. Первым звонком было возвращение Игоря Лапина, теперь же смена Суровикина на Герасимова.
- В то же время политолог Владимир Фесенко считает, что российский диктатор "ищет генерала, который принесет ему чудо". Так, оккупанты не могут получить никаких значительных достижений в войне против Украины, а Путину крайне необходима победа.
- Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что соответствующие кадровые изменения в военном командовании страны-агрессора абсолютно логичны. Так, Герасимов фактически является "отцом этой операции", поскольку планировал захват Украины за последние 4 года.