Взагалі ж попереднім призначенням Суровікіна Владімір Путін визначив винних у тодішніх провалах російської армії в Україні, а саме міноборони та генштаб країни-агресорки. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський.

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У бункері стався мініпереворот

Саме з подачі російського диктатора його посіпаки – власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та очільник Чечні Рамзан Кадиров усіма способами принижували міністра оборони Сєргєя Шойгу та керівника генштабу Росії Валєрія Герасимова.

Що ж стосується останніх, на думку Піонтковського, хоч вони і є бездарними воєначальниками, але їх обрали за особисту вірність. Ймовірно, Шойгу та Герасимов не захотіли чекати, поки Путін та Пригожин "розправляться з ними" та почали діяти.

У бункері стався військовий мініпереворот. Шойгу та Герасимов у категоричній формі вимагали у Путіна зняти призначенця Пригожина Суровікіна та повернути на роль очільника "спеціальної військової операції" в Україні Герасимова,

– зауважив російський опозиційний політик.

За його словами, російський диктатор був вимушений це зробити. Водночас Суровікіна ще й принизили, оскільки не просто зняли з посади, а поставили заступником до особи, яка замінила. Хоча ще кілька днів до цього Суровікін разом з Пригожиними лаяли Герасимова усіма можливими словами.

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Пригожин нікуди не подівся

Генерали змусили Путіна повернути на посаду Герасимова. Утім, Пригожин нікуди не подівся.

Звісно він протестував проти цього. Ми спостерігали цю виставу упродовж 5 днів як Пригожин і міноборони звинувачували один одного,

– зазначив російський опозиційний політик.

Він також додав, що зараз більшість так званих "патріотичних блогерів" виступають тією чи іншою мірою на боці Пригожина. Ба більше, це перекинулося навіть на російську думу.

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