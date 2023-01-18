Ці зміни відбулися абсолютно логічно. Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський.
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"Ніхто Суровікіна не зміщував із командування. Треба усвідомити, що генерал Герасімов за своєю суттю є, фактично, батьком цієї операції", – сказав Грабський.
Росія прагне окупувати Україну
За словами експерта, Герасімов планував загарбання України впродовж останніх 4 років. Він обізнаний у всіх справах.
Призначення Герасімова, на мою думку, тривожний сигнал. Він свідчить про те, що Росія не відмовилася від стратегічної ідеї захопити Україну і пішла у ва-банк. На сьогодні для цього є тільки одна людина у військовій шерензі генералів Росії, яка може щось зробити. І це генерал Герасімов, – розповів Грабський.
Ворог нарощує потенціал
Експерт сказав, що противник має чітке усвідомлення того, що для окупації України кількість військ треба збільшити. Крім цього, є такий показник, як можливості військового управління при наявності певної структури. Відтак, на думку Грабського, спостерігаємо збільшення бойового потенціалу збройних сил Росії.
"Це вимагає змін у їхній організаційно-штатній структурі. Саме ці зміни відбуваються сьогодні, бо кількість заступників Герасімова збільшується. Вони можуть готувати масштабні операції й маємо бути до цього готовими", – розповів експерт.
Він додав, що треба готуватися, реагувати, завдавати попереджувальних ударів ворогу.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Сергієм Грабським: дивіться відео
Герасімов найобізнаніший у плануванні
Грабський розповів, що стратегічне завдання наступу росіяни ухвалили й озвучили дуже давно. План постійно уточнювався й розвивався, бо це, як зазначив експерт, динамічний процес, як і будь-який процес військового планування.
"Не маю жодних сумнівів, що генерал Герасімов є найбільш обізнаною людиною у цій ситуації. Навіть якщо говорити, що він не є талановитим військовим керівником, але те, що він давно в темі, є фактором, який викликав необхідність призначення на посаду. Називати його бездоганним військовим керівником дещо неправильно", – вважає Грабський.
Герасімов змінив Суровікіна: коротко
- Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 11 січня призначив нового командувача окупаційними військами. Ним став керівник генштабу Валєрій Герасімов. Натомість Суровікін, що був командувачем окупаційними військами, став його заступником.
- Сєргєй Суровікін з жовтня 2022 року командував російськими військами в Україні. Він наказав окупантам відступати з Херсона та завдавати масованих ракетних ударів.
- Британська розвідка ставиться скептично до такого кадрового рішення. Вважають, що Владімір Путін хоче змінити підхід до ведення війни.