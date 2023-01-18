Эти изменения произошли совершенно логично. Об этом для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский.

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"Никто Суровикина не смещал из командования. Надо осознать, что генерал Герасимов по своей сути является фактически отцом этой операции", – сказал Грабский.

Россия стремится оккупировать Украину

По словам эксперта, Герасимов планировал захват Украины на протяжении последних 4 лет. Он знает обо всех делах.

Назначение Герасимова, на мой взгляд, тревожный сигнал. Он свидетельствует о том, что Россия не отказалась от стратегической идеи захватить Украину и ушла в банк. Сегодня для этого есть только один человек в военной шеренге генералов России, который может что-то сделать. И это генерал Герасимов, – рассказал Грабский.

Враг наращивает потенциал

Эксперт сказал, что у противника есть четкое осознание того, что для оккупации Украины количество войск нужно увеличить. Кроме того, есть такой показатель, как возможности военного управления при наличии определенной структуры. Следовательно, по мнению Грабского, наблюдается увеличение боевого потенциала вооруженных сил России.

"Это требует изменений в их организационно-штатной структуре. Именно эти изменения происходят сегодня, потому что количество заместителей Герасимова увеличивается. Они могут готовить масштабные операции и должны быть готовы к этому", – рассказал эксперт.

Он добавил, что нужно готовиться, реагировать, наносить упреждающие удары врагу.

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Герасимов наиболее осведомлен в планировании

Грабский рассказал, что стратегическую задачу наступления россияне приняли и озвучили очень давно. План постоянно уточнялся и развивался, потому что это, как отметил эксперт, динамичный процесс, как и любой процесс военного планирования.

"Не сомневаюсь, что генерал Герасимов является наиболее осведомленным человеком в этой ситуации. Даже если говорить, что он не является талантливым военным руководителем, но то, что он давно в теме, является фактором, который вызвал необходимость назначения на должность. Называть его безупречным военным руководителем несколько неправильно", – считает Грабский.

Герасимов сменил Суровикина: коротко