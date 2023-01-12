Ввиду таких перестановок можно предположить, что в этом противостоянии побеждает минобороны. Об этом 24 Каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко. По его словам, этими перестановками Владимир Путин демонстрирует модель управления, унаследованную им от Сталина.

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Журналист отметил, что Путин использует сталинский метод управления: возносить кого-то одного, кто имеет контроль над вооруженными группировками или вообще над армией, и ставить его выше других.

"Однако это для того же Путина опасно", – считает Демченко.

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Российская армия оказалась малоэффективной

По его мнению, главе Кремля нужно создавать определенные противовесы, разграничивая сферы влияния над армией.

Российская армия не очень хорошо себя проявила в последнее время в Украине – продемонстрировала свою невысокую эффективность. Однако она остается огромной мощью,

– подчеркнул он.

Журналист "Донбасс. Реалии" допустил, если в России будут происходить какие-то неконтролируемые процессы или изменения, тогда Путину или вообще кремлевской верхушке придется на кого-то "опираться".

"А "опираться" на ту или иную группу, которая имеет силу и оружие, как раз тот выход, который видимо видят в Кремле", – заметил там Александр Демченко.

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