Эту ситуацию проанализировали в Институте по изучению войны. Эксперты предположили о чем может свидетельствовать повышение Герасимова и понижение Суровикина.

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Для чего понизили Суровикина

Как отмечают аналитики, очень вероятно это частично политическое решение. Оно направлено на восстановление первенства минобороны во внутренней русской борьбе за власть. Напомним, что Суровикин и Пригожин еще в конце декабря заключили союз. И неудивительно, что в Кремле решили на это повлиять, чтобы снизить вес того же главы ЧВК "Вагнера".

Напоминаем, что Пригожин с конца 2022 еще активнее критикует то, как минобороны России ведет войну против Украины. Как отмечают в Институте, тот же целый Игорь Гиркин пошел дальше. Он намекнул, что поддержал бы устранение Владимира Путина с поста президента России. Все это – демонстрация внутренней дестабилизации. И эту подбитую лодку качает с каждым днем все больше.

Суровикин – соперник Шойгу

Для Пригожина Суровикин – любимец. По данным украинской разведки, он – соперник министра обороны Сергея Шойгу. В то же время, четко непонятно, что именно стало причиной понижения Суровикина в пользу Герасимова.

Аналитики предполагают, что это может быть отчасти политический шаг. С его помощью в Кремле попытаются ослабить влияние фракции силовиков. Конкретно она выступает против минобороны России и его деятельности. А еще это своеобразный призыв к Пригожину и другим критикам, что они должны изменить свою риторику.

Последствия могут не понравиться Путину

Вместо этого следует понимать, что Пригожин и Ко могут воспринять повышение Герасимова иначе. Это может стать их триггером для того, чтобы все больше распределять российское информационное пространство. Более того, еще и противодействовать войне, которую ведет Кремль.

Не зря же, когда Пригожин нагло лгал об захвате Соледара, он делал акцент на том, что город взяли под контроль именно его наемники. Он все чаще пытается подчеркивать, что именно вагнеровцы приносят достижения России в войне, которую она развязала.

В британской разведке также прокомментировали замену Суровикина на Герасимова. В ведомстве скептически относятся к такому шагу. Особенно с учетом того, что больше положительных оценок от россиян получал именно Суровикин. К слову, это четкое напоминание, что население страны-агрессорки кровожадное и мечтает об уничтожении Украины и всех украинцев.