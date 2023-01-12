Зважаючи на такі перестановки, можна припустити, що у цьому протистоянні перемагає міноборони. Про це 24 Каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко. За його словами, цими перестановками Владімір Путін демонструє модель управління, яку він успадкував від Сталіна.

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Журналіст зазначив, що Путін використовує сталінський метод управління: підносити когось одного, хто має контроль над збройними угрупованнями чи взагалі над армією, і ставити його вище за інших.

"Проте це для того ж Путіна небезпечно", – вважає Демченко.

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Російська армія виявилась малоефективною

На його думку, очільнику Кремля потрібно створювати певні противаги, розмежовуючи сфери впливу над армією.

Російська армія не дуже добре себе проявила в останні часи в Україні – продемонструвала свою не високу ефективність. Проте вона залишається величезною потугою,

– наголосив він.

Журналіст "Донбас. Реалії" припустив, якщо в Росії відбуватимуться якісь неконтрольовані процеси чи зміни, тоді Путіну чи взагалі кремлівській верхівці доведеться на когось "спиратися".

"А "спиратися" на ту чи іншу групу, яка має силу і зброю, якраз той вихід, який, мабуть, бачать в Кремлі", – зауважив там Олександр Демченко.

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