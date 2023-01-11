Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував чергову ротацію в Росії. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, пише 24 Канал.

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Це означає реванш генералітету класичного, тому що Суровікін був близький до ультрарадикального угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус "ми головні",

– сказав Подоляк.

"Герасимов не випадковий персонаж"

До цього статусу, як приклад, він навів Пригожина та Кадирова. За його словами, ця група дуже потужно просувалася "з низу до верху".

Подоляк наголосив, що вони хотіли зробити своє оточення навколо Путіна, щоб керувати Росією, розуміючи, що нинішній президент втрачає вплив. Він зазначив, що сам же диктатор усвідомив це, тож вирішив понизити Суровікіна.

Радник керівника ОП, що Герасимов не випадковий персонаж. Він ідейником гібридної війни у Донецькій області, запевнив Подоляк.

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