Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував чергову ротацію в Росії. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, пише 24 Канал.
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Це означає реванш генералітету класичного, тому що Суровікін був близький до ультрарадикального угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус "ми головні",
– сказав Подоляк.
"Герасимов не випадковий персонаж"
До цього статусу, як приклад, він навів Пригожина та Кадирова. За його словами, ця група дуже потужно просувалася "з низу до верху".
Подоляк наголосив, що вони хотіли зробити своє оточення навколо Путіна, щоб керувати Росією, розуміючи, що нинішній президент втрачає вплив. Він зазначив, що сам же диктатор усвідомив це, тож вирішив понизити Суровікіна.
Радник керівника ОП, що Герасимов не випадковий персонаж. Він ідейником гібридної війни у Донецькій області, запевнив Подоляк.
Що відомо про чергові зміни в Росії
- Заступниками Герасимова призначено генерала Суровікіна, головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.
- Зазначимо, що Суровікіна призначили командувачем російськими військами в Україні на початку жовтня.
- На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала завдавати масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.
- Раніше він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.
- Цікаво, що у професійність Герасимова недуже вже і вірять у Росії. Зокрема, терорист Ігор Гіркін відкрито називав командувача "пакетними" силами бездарним та недалеким.