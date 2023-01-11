Тим часом м'ясник Сергій Суровікін, який раніше командував вторгенням, тепер стане заступником Герасимова. Виглядає так, ніби Росія збирається зняти сиквел фільму "Тупий та ще тупіший". Про призначення повідомили росЗМІ, інформує 24 канал.

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У російському міноборони прокоментували такі кадрові зміни "розширенням масштабу завдань". Вочевидь, не можуть домовитися, хто зустріне 12 КамАЗів з тілами окупантів.

Цікаво! До слова, навіть на болотах не вірять у професійність Герасимова. Зокрема, терорист Ігор Гіркін відкрито називав командувача "пакетними" силами бездарним та недалеким.

Призначення Герасимова – ляпас для Прігожина