Зеленського представив актор Шон Пенн, який неодноразово відвідував Україну після початку війни.

Увага Такий має вигляд божевілля, – Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі й засідання Ставки

Зеленський підкреслив, що премія зародилася у 1943 році – під час Другої світової війни, і додав, що боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".

Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія,

– зазначив Зеленський.

"Вже зрозуміло, хто переможе"

Президент додав, Україна "зупинить російську агресію" за допомогою вільного світу.

Війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом,

– сказав Зеленський.

Аудиторія аплодувала, коли президент сказав про прогнозовану перемогу України.

Зазначимо, що 80-та премія Золотий глобус 2023 відбулась у ніч на 11 січня. Раніше Володимир Зеленський виступав на Каннському кінофестивалі та церемонії врученні музичної премії "Греммі".