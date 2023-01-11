Зеленського представив актор Шон Пенн, який неодноразово відвідував Україну після початку війни.
Увага Такий має вигляд божевілля, – Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі й засідання Ставки
Зеленський підкреслив, що премія зародилася у 1943 році – під час Другої світової війни, і додав, що боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".
Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія,
– зазначив Зеленський.
"Вже зрозуміло, хто переможе"
Президент додав, Україна "зупинить російську агресію" за допомогою вільного світу.
Війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом,
– сказав Зеленський.
Аудиторія аплодувала, коли президент сказав про прогнозовану перемогу України.