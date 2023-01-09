Однак Зеленський не сумнівається, що результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. Саме про ситуацію на Донеччині та Луганщині говорили під час чергового засідання Ставки.

До речі Зеленський різко відреагував на удар по Бахмуту під час оголошеного Росією "перемир'я"

Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває,

– зазначив президент.

Він подякував всім воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість. Також – всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів. Зеленський наголосив, завдяки стійкості воїнів у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.

Звернення Зеленського за 9 січня: дивіться відео