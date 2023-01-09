Однако Зеленский не сомневается, что результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса. Именно о ситуации в Донецкой и Луганщине говорили во время очередного заседания Ставки.

Кстати , Зеленский резко отреагировал на удар по Бахмуту во время объявленного Россией "перемирия"

Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается,

– отметил президент.

Он поблагодарил всех воинов, защищающих наш Бахмут и проявляющих максимальнуюстойкость. Также всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов. Зеленский отметил, что благодаря устойчивости воинов в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

Земля в Соледаре в труппах оккупантов

Зеленский добавил, что в городах, где идут бои на Донбассе, все полностью разрушено, жизнь там почти не осталась.

"Тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - сказал президент.

Он рассказал, что сегодня на Ставке докладывали Главнокомандующий, командующие, руководитель разведки. В систему обороны интегрируют новые боевые средства и технику, получаемые от наших партнеров. Прилагают усилия, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя проходило как можно меньше времени.

Переговоры с партнерами

Зеленский провел еще 4 этапа переговоров с партнерами. По его словам, продолжают наш дипломатический марафон, начавшийся еще в прошлом году с визита в Вашингтон. Сегодня украинский лидер разговаривал с премьер-министром Чехии, президентом Словении, премьером Португалии и премьером Северной Македонии.

Со всеми глава государства говорил об увеличении оборонной поддержки, необходимости уже в этом году привести российскую агрессию к поражению и реализацию всех элементов нашей формулы мира – от восстановления территориальной целостности Украины до наказания террористов за совершенное.

Зеленский анонсировал хорошие новости для Украины. Важно, что согласия с партнерами достигают именно сейчас, накануне нового "Рамштайна".

Мир знает, что каждый день русского присутствия на украинской земле – это смерть, ранение, боль и страдания людей. Украина должна получить все то, что необходимо, чтобы изгнать террористов из нашей земли и надежно защитить наших людей от любых российских эскалационных планов,

– подчеркнул президент.

Он уверен, что это оружие и техника будут у наших воинов на фронте уже скоро.

Подготовка к важным моментам с ЕС

Зеленский встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, отвечающим за Европейский зеленый курс – за обновление европейской энергетической жизни на основе современной "зеленой" энергетики.

Президент объяснил, что это наша цель также, поскольку современная и "зеленая" энергетика для Украины, использование возобновляемых энергоисточников позволит нам существенно усилить нашу устойчивость против любых агрессивных амбиций России.

Глава государства анонсировал, что готовимся также к важным событиям в наших политических отношениях с Евросоюзом – к саммиту Украина – ЕС, а также к началу переговоров по членству.

Важно! В конце Зеленский рассказал, что подписал вечером указы о награждении наших воинов. Государственными наградами отмечены 573 бойца. Из них 283 – посмертно.

Обращение Зеленского за 9 января: смотрите видео