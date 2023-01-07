Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении, передает 24 канал.

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По словам украинского лидера, мир мог заметить, что россияне не сдерживают своих обещаний.

Мир еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность – это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти действия со стороны Кремля в очередной раз подтверждают, что восстановить тишину, безопасность и мир в Украине можно только одним способом. Для этого нужно выгнать российских оккупантов с украинской земли и ликвидировать любые возможности России давить на Украину или Европу.

"Ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир", – добавил президент.

Добавим, что Владимир Путин ранее поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен якобы с 12:00 6 января и в течение всего Рождества.

Как на это отреагировали в Украине