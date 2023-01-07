Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, с 2014 года украинцы наблюдают, как россияне каждый раз объявляют рождественское "перемирие", которое используют для передислокации своих войск и подготовки к боевым действиям.

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Что конкретно делают россияне

По словам Романа Свитана, ВСУ способны видеть все действия россиян на оккупированных территориях на расстоянии 50-70 километров, а потому любые перемещения оккупантов будут уничтожаться.

В настоящее время российские войска рассредоточены на дивизионную глубину до 40 километров. В основном они расположены в селах в районе юга Донецка, от Донецка до Мариуполя, от Мариуполя до Гуляйполя, под Угледаром.

После 7-8 января они планируют пойти в локальные наступления.

Полковник ВСУ уверен, что после Рождества российские военные пойдут в новые наступления и попытаются с обновленными силами захватить новые украинские территории.

Сейчас начинают двигаться, готовятся после 7-8 числа перейти в некоторые локальные наступления. Это отлично видно, виден район Угледара. Скорее всего, там будет один из таких моментов, поскольку туда еще и ЧВК министра обороны "Редут" отправлена, а это – штурмовики,

– сказал Роман Свитан.

Кроме Угледара, россияне готовятся к прорыву в районе Соледара, Кременной, Сватового и в сторону Купянска. По словам полковника ВСУ, никто из украинского командования не оставит это без противодействия.

"Никто, конечно, из украинского командования не оставит это без определенных противодействий. Готовимся мы и к этому, в том числе к движению россиян, и выполняем свои наступательные задачи там, где сейчас позволяет погода", – отметил Свитан.

Как Россия использует 36 часов "перемирия"

Как отметил военный эксперт, за время так называемого перемирия Россия может пополнить недельный запас боеприпасов. Поскольку украинская артиллерия уничтожает склады с близлежащими к линии фронта боеприпасами, для россиян это большая проблема.

За эти пару дней русские войска будут заниматься пополнением боеприпасов и перемещением тяжеленной техники. ВСУ отслеживают все эти перемещения и попытаются уничтожить технику во время перемещения или уже на новых позициях.

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Кроме этого, было замечено начало захода групп мобилизованных. Украинское военно-политическое руководство предупреждало о 200 000 тысячах мобилизованных, которых готовились перебросить в Украину. В настоящее время начался процесс их введения в оккупированные части Украины на 40 – 50 километров от линии фронта.

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Оккупантов заводят батальонно частными группами по примеру такой, которая была уничтожена в ПТУ в Макеевке.

"Последнюю неделю виден заход от одного до трех батальонов в сутки на территорию Украины. Причем идут с техникой. Это уже не простые пехотные части, это уже мотопехотные. То есть они все же поставили на колеса определенную технику", – отметил Свитан.

После Рождества эти группы будут перемещаться поближе к фронту.

Поскольку Украина не соглашалась на "перемирие", то ВСУ продолжают уничтожать врага, несмотря на их планы. Россияне выполняют свои цели по перемещению, а потому они сейчас более уязвимы, так что военный эксперт предполагает, что в эти дни "концерт Кобзона" посетит больше россиян, чем в любое другое время.

Также этот период праздников опасен спецоперациями ФСБ, которые, вероятно, подорвут какую-то церковь, чтобы обвинить Украину.

"ФСБ работает, они обязательно проведут определенные действия, каждый год это происходит, подорвут одну-две церкви или какие-то дома молитвы, чтобы создать информационный посыл о том, что во время богослужений люди гибнут от украинских или натовских снарядов", – сказал Роман Свитан.

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