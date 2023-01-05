Министр обороны России Сергей Шойгу уже приказал оккупационным войскам придерживаться "путинского" прекращения огня. Кстати, таким образом, оккупанты хотят снизить интенсивность боевых действий на определенное время.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Владимир Путин хотел мира, то он вернул бы своих солдат домой.

Если бы Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, и война закончилась бы. Но, очевидно, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва,

– сообщила Бербок.

По ее словам, это "перемирие" не приносит ни свободы, ни безопасности украинцам, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией.

"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев – чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", – подчеркнула министр.

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