Об этом сказал секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов в эфире 24 Канала.

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"Будем говорить практическим языком. Кому они это перемирие предлагают. Сами себе? Есть довольно простое решение: забирают свои чемоданы, свой хлам и отправляются в Россию. Никаких переговоров с ними нет. К нам это не имеет никакого отношения", – заявил Данилов.

Россия прикрывается праздниками

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Данилов отметил, что враг только прикрывается христианскими праздниками.

Где религия и где попы. Священник, отправляющий на войну убивать детей и женщин, дает указания на изнасилование. Так какой это священник? Какая-то сумасшедшая страна, – сказал Данилов.

Украина самостоятельно принимает решение

Турецкий президент Реджеп Эрдоган по телефону поговорил с Путиным. Они делали войну и вероятный мир.

"Надо спокойно и взвешенно все понимать. Конечно, Эрдоган помогает Украине с экспортом зерна. Турция помогает нам со многими процессами по военному делу. Им за это спасибо. Но я точно могу сказать, что наша страна и президент будут самостоятельно решать все вопросы", – заверил Данилов.

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