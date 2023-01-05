Про це сказав секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі 24 Каналу.
До теми Путін наказав припинити вогонь на Різдво
"Розмовляймо практичною мовою. Кому вони це перемир'я пропонують. Самі собі? Є доволі просте рішення: забирають свої валізи, свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин з ними немає. До нас це не має жодного стосунку", – заявив Данілов.
Росія прикривається святами
Секретар РНБО запевнив, що Україна робитиме на своїй землі те, що вважає за необхідне. Данілов зазначив, що ворог лише прикривається християнськими святами.
Де релігія і де ті попи. Священник, який відправляє на війну вбивати дітей та жінок, дає вказівки на зґвалтування. То який це священник? Якась божевільна країна, – сказав Данілов.
Україна самостійно ухвалює рішення
Турецький президент Реджеп Ердоган телефоном поговорив з Путіним. Вони розмовляли про війну та ймовірний мир.
"Треба спокійно і виважено все розуміти. Звичайно, Ердоган допомагає Україні з експортом зерна. Туреччина допомагає нам з багатьма процесами у військовій справі. Ми їм за це дякуємо. Але я точно можу сказати, що наша країна й президент самостійно розв'язуватимуть всі питання", – запевнив Данілов.
Заяви російських окупантів про припинення вогню: що відомо
- Інформацію про "перемир'я на Різдво" поширюють російські пропагандисти. Воно нібито має діяти з 12:00 6 січня.
- Путін вважає, що Україна має вчинити так само. Однак на Різдво, яке святкували українці 25 грудня, Росія обстрілювала мирні міста. Лише у Херсоні окупанти вбили 11 людей
- Крім цього, Росія на Великдень обстрілювала Харківщину, Львівщину, Рівненщину, Вінниччину, Житомирщину, Черкащину тощо. Росіяни вбили в Одесі жінку та її 3-місячну дитину. Також від обстрілу по Козятину та Жмеринці загинули 5 осіб.