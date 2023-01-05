Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По его словам, оккупанты хотят провести дополнительную мобилизацию и перегруппировку.

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Как рассказал Подоляк, Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на определенное время. Захватчикам не удалось получить переговорный процесс, в рамках которого они хотели оперативно-тактическую паузу на 2 – 4 месяца.

Так они таким образом хотят снизить бои для того, чтобы провести дополнительную мобилизацию, тренировку, перегруппировку и в конце февраля начать новые этапы наступления на Украину. Это очевидный план,

– отметил советник ОП.

По словам Подоляка, также оккупанты хотят через пропагандистскую игру надавить на европейские сообщества и показать, что они якобы прекратили огонь в одностороннем порядке, а Украина якобы продолжает воевать.

"Кроме этого, они хотят показать странам, которые заняли нейтральную позицию, что Россия прекратила огонь, а украинцы продолжают воевать, и поэтому с Украиной нельзя договариваться. Они хотят показать, кто прав, а кто нет, и изуродовать реальность этого мира", – подчеркнул Подоляк.

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