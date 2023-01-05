Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По его словам, оккупанты хотят провести дополнительную мобилизацию и перегруппировку.
К теме Лицемерие оставьте себе, – в ОП отреагировали на предложение Путина о "перемирии"
Почему Путин подписал указ о "перемирии"
Как рассказал Подоляк, Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на определенное время. Захватчикам не удалось получить переговорный процесс, в рамках которого они хотели оперативно-тактическую паузу на 2 – 4 месяца.
Так они таким образом хотят снизить бои для того, чтобы провести дополнительную мобилизацию, тренировку, перегруппировку и в конце февраля начать новые этапы наступления на Украину. Это очевидный план,
– отметил советник ОП.
По словам Подоляка, также оккупанты хотят через пропагандистскую игру надавить на европейские сообщества и показать, что они якобы прекратили огонь в одностороннем порядке, а Украина якобы продолжает воевать.
"Кроме этого, они хотят показать странам, которые заняли нейтральную позицию, что Россия прекратила огонь, а украинцы продолжают воевать, и поэтому с Украиной нельзя договариваться. Они хотят показать, кто прав, а кто нет, и изуродовать реальность этого мира", – подчеркнул Подоляк.
Что известно о рождественской "тишине"
- Диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- В Офисе Президента заявили, что предложение Путина является лицемерием.
- Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что враг только прикрывается христианскими праздниками.
- Россияне уже успели бурно отреагировать на данную новость. Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику.