Так, россияне считают, что нужно продолжать воевать. А большинство поклонников Путина назвали его "муд*ком". Подробнее об их реакции – читайте далее в материале 24 Канала.
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Как россияне отреагировали на рождественское "перемирие"
Жители страны-агрессора возмутились нововведением кремлевского диктатора. Они полностью раскритиковали Путина и начали сеять панику:
- "Это позор. Путин просто муд*к"
- "Надеюсь, что это шутка"
- "Он реально издевается?"
- "Путин враг армии"
- "Ой, деб*лы"
Реакция россиян на приказ Путина прекратить огонь на Рождество / Скриншоты
Некоторые россияне уже уверены, что их недострана скоро проиграет войну.
- "Боже, они делают все, чтобы проиграть эту войну"
- "Все, пошла жара"
- "Нах*я? Либо мы воюем, либо нас уничтожат"
- "С чего? Чтобы еще сатанисты разбили наших мирных и мобилизованных"
- "Супер, сдача Запорожской АЭС и Энергодара"
- "Один день могут убивать наших солдат безнаказанно, спасибо верховному"
Россияне паникуют из-за приказа Путина / Скриншоты
Что известно о рождественском "перемирии"
Как стало известно, диктатор Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Кстати, патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе Президента.