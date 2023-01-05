Кирилл предложил остановить огонь на Рождество с полудня 6 января до полуночи 7 января. Но все мы прекрасно знаем, что это еще одна циничная попытка врага обвинить Украину в нарушении договоренностей.

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Реакция ОП по поводу призыва Кирилла

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, РПЦ – не авторитет для мирового православия. Более того, следует не забывать, что Московский патриархат – один из "пропагандистов войны".

РПЦ призвала к геноциду украинцев, подстрекала к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации России. Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды,

– подчеркнул он.

Зеленский предложил вывести войско на Рождество

Во время выступления на саммите "Большой семерки" Владимир Зеленский сделал мощное заявление. Он призвал Россию продемонстрировать на действии, а не на словах, стремление к миру.

Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий,

– подчеркнул Зеленский.

Украинская формула мира

Напомним, что еще в ноябре Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира. Она содержит 10 важных для нашего государства пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ни одного "Минска-3" не будет. Более того, за стол переговоров с Путиным он также отказался садиться. Президент Украины подчеркнул, что готов будет делать это только при условии смены власти в России.