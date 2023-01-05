Кіріл запропонував зупинити вогонь на Різдво з полудня 6 січня до півночі 7 грудня. Але всі ми прекрасно знаємо, що це чергова цинічна спроба ворога звинуватити Україну у порушенні домовленостей.
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Реакція ОП на заклик Кіріла
Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, РПЦ – не авторитет для світового православ'я. Ба більше, слід не забувати, що Московський патріархат – один з "пропагандистів війни".
РПЦ закликала до геноциду українців, підбурювала до масових вбивств і наполягає на ще більшій мілітаризації Росії. Таким чином, заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою та елементом пропаганди,
– наголосив він.
Зеленський запропонував вивести військо на Різдво
Під час свого виступу на саміті "Великої сімки" Володимир Зеленський зробив потужну заяву. Він закликав Росію продемонструвати на дії, а не на словах, прагнення до миру.
Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій,
– наголосив Зеленський.
Українська формула миру
Нагадаємо, що ще в листопаді Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. Вона містить 10 важливих для нашої держави пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Крім того, Зеленський наголосив, що жодного "Мінська-3" не буде. Ба більше, за стіл переговорів з Путіним він також відмовився сідати. Президент України наголосив, що готовий буде робити це лише за умови зміни влади у Росії.