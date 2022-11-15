Своїм баченням того, яким має бути мир для України, Володимир Зеленський поділився у виступі перед G20 15 листопада. В онлайн-промові президент назвав 10 пунктів, важливих для нашої держави.
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Зеленський назвав українську формулу миру
У своєму виступі у вересні цього року на сесії Генасамблеї ООН, я представив українську формулу миру, формулу миру для світу. Якраз тоді, коли світ надіявся на відновлення після ударів пандемії, російська війна спровокувала цілу серію нових глобальних ударів. Це треба зупиняти,
– підкреслив він.
Тож глава держави запропонував учасникам саміту такі пункти:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Дотримання їх дозволить не лише зупинити війну в Україні. Воно ще й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії, які вже відчувають по всьому світу.
Зеленський підкреслив, що "Мінська-3" не буде
Також під час свого виступу президент України наголосив на тому, що Росія не матиме можливості нарощувати свої сили. За його словами, зараз той час, коли потрібно і можна зупинити війну, розв'язану країною-агресоркою.
Глава держави наголосив, що завершити війну можна буде тоді, коли Росія не лише відведе свої війська за кордони 1991 року. А й тоді, коли вона виплатить Україні компенсацію за збитки, яких завдала.
Водночас на поступки з ворогом ніхто йти не збирається. Зеленський наголосив, що "Мінська-3" не буде. За його словами, лише після виконання антивоєнних заходів сторони зможуть підписати документ, який свідчитиме про закінчення війни.